Rookprotest moet Havermarkt in Breda blauw gaan zetten: ‘Om pestende mensen terug te pesten’

BREDA -

Sinds kort is het terras van Café de Corenmaet in Breda gedeeltelijk rookvrij. Daar is niet iedereen het mee eens. Als reactie op het rookverbod werd het Facebookevenement ‘Een Hele Middag Flink Paffen Op De Rokers-helft Van Het Terras’ bij het café aan de Havermarkt in het leven geroepen. Inmiddels hebben ruim 135 mensen aangegeven dat ze aanstaande zaterdag mogelijk bij het rookprotest aanwezig zullen zijn. "We voelen ons betutteld en gepest."