Veel minder sterfgevallen door verbetering zorg traumacentrum ziekenhuis Tilburg

Verbetering van de zorg heeft tot veel minder doden geleid onder volwassenen, die zeer ernstig gewond waren opgenomen in het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Dit heeft onderzoek uitgewezen, dat is verricht vóór en na het begin van een nieuwe werkwijze op het traumacentrum. Hier worden mensen opgenomen die zwaar letsel hebben opgelopen bij ongevallen in het verkeer, op het werk, rondom huis of door geweld.

Het traumacentrum in Tilburg is voor heel Brabant bedoeld. Jaarlijks worden hier 2400 patiënten opgenomen.



'Eerste uur van levensbelang'

De zorgverbetering werd in gang gezet door de invoering van een 24 uurs-bezetting van het traumacentrum. Het was hiermee het eerste in ons land dat zo werkt. “Het eerste uur na een trauma is van levensbelang voor de patiënt”, aldus Koen Lansink. Hij is traumachirurg in het ETZ en mede-onderzoeker.

Het zorgproces kreeg ook een steun in de rug door de uitrusting van de traumakamers met een CT-scan. Onder meer hierdoor liggen patiënten een halfuur korter op de traumakamer en kan eerder onderzoek worden verricht wat belangrijke tijdwinst oplevert. Niet elk trauma - ook een gebroken been valt hieronder - is zo ernstig dat een patiënt op de traumakamer belandt.

Lagere sterftecijfers

Verder krijgen patiënten met minder complicaties te maken en neemt de opname op de Intensive Care met twee dagen af. Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het totale sterftecijfer met 37 procent daalde en het aantal sterftegevallen op de traumakamer met 82 procent afnam.

Lansink werkte bij het onderzoek samen met arts-onderzoeker Roos Havermans. Ze maakten gebruik van gegevens van 3700 volwassen traumapatiënten, die tussen begin 2010 en medio 2016 in het Tilburgse ziekenhuis zijn opgenomen.