Thijs loopt zijn laatste rondje voor zijn zoveelste operatie en ruim 100 mensen lopen met hem mee

Vrienden, familie en andere bekenden sloten dinsdagavond bij hem aan voor een rondje van 3,5 kilometer. "Een mooie opkomst, goed om te zien", zegt Thijs. "Dit doet goed. Ik ga morgen naar Leiden met deze herinnering in mijn achterzak. De operatie daar blijft altijd spannend, maar ze hebben me altijd goed geholpen."

Drie weken geleden hoorde Thijs dat er voor de zevende keer kanker bij hem is geconstateerd. Dit keer gaat het om uitzaaiingen in zijn buik, waarvoor hij woensdag onder het mes gaat.

Op zijn veertiende werd Thijs voor het eerst verteld dat hij kanker had. Het ging toen om botkanker. In de jaren erna volgden uitzaaiingen in zijn longen, buik en alvleesklier.

