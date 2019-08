Historische onderduikschepen keren na 76 jaar terug naar de Biesbosch

Twee historische schepen, die in de oorlog ondergedoken lagen in de Biesbosch, keren in het weekend van 16 augustus terug naar het Gat van de Bakens. Verstopt onder enorme hoeveelheden takkenbossen lagen de schepen in de zomer van 1943 in de bewuste kreek. Op die manier probeerden de schippers hun bezit uit handen van de Duitse bezetter te houden.

Niet alleen in het Gat van de Bakens, maar ook bij het Biesboschmuseum meren de twee onderduikschepen af in het weekend van 16 augustus. Aan de kade bij het museum zijn de schepen ook te bezoeken. De Bona Spes en de Hydra werden in 1943 in de Biesbosch verstopt omdat de Duitsers op grote schaal binnenvaartschepen confisqueerden.



“Binnenvaartschepen werden onder meer gebruikt om geroofde, voornamelijk Joodse kunst, naar Duitsland te vervoeren. Ook werden ze in beslag genomen voor transport van troepen en zelfs ongebouwd om materieel te vervoeren bij een invasie van Engeland”, vertelt Bart Lahr schipper van de Bona Spes.



Voor de eigenaren van de nu nog varende Bona Spes en Hydra genoeg aanleiding om destijds de boten te verbergen in de Biesbosch. “Ze waren familie van elkaar en waarschijnlijk hebben ze onderling overlegd”, zegt schipper Marco Thijssen van de Hydra. “Overigens waren er drie schepen die onderdoken, maar het derde schip (Nelly ll) ligt geheel onttakeld in de haven van Sliedrecht. In gebruik bij een scheepswerf als werkschip en afmeersteiger."



Veel belangstelling voor de onderduikschepen

De reünie van de twee onderduikschepen heeft een lawine van positieve reacties losgemaakt. Bart Lahr is er enorm door verrast. “Het was een klein project, maar na het sturen van een simpel persbericht kwamen er bizar veel reacties los. Waarschijnlijk heeft de herdenking en viering van Nederland 75-jaar bevrijd daar mee te maken. De oorlog staat enorm in de belangstelling.”



De schepen hebben in de zomer van 1943 een aantal maanden in de Biesbosch ondergedoken gelegen. Toen via de schippersbeurs bekend werd dat de Duitsers hun aandacht verloren voor het in beslag nemen van schepen, verlieten de schepen hun schuilplaats om weer ‘gewoon’ te gaan varen.



Na de schepen kwamen de liniecrossers

Wat niemand in 1943 nog wist was dat iets meer dan een jaar later de Biesbosch zou uitgroeien tot een gebied waar de Duitsers, het verzet en geallieerden verwikkeld raakten in een wederzijds kat en muisspel. Najaar 1944 was de Biesbosch het toneel van de liniecrossers, die het contact onderhielden tussen het (nog) bezette noorden en het al bevrijde Brabant.