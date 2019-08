Pretparken, zwemparadijzen en dierentuinen steeds duurder, wat kost een dagje weg in Brabant?

Efteling in Kaatsheuvel

Attractiepark met achtbanen, een wildwaterbaan, nostalgische draaimolen, stoomtrein, gondelbootjes, het sprookjesbos en parkshows.

Entree: 42 euro (aan de kassa), 40 euro online voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.

Parkeren 12,50 euro.

Gezin met 2 kinderen: 180,50 euro.

Symbolica in de Efteling. (Archieffoto: ANP)



Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek

Op safari langs de wilde dieren met de auto, bus, boot of te voet. Tijdens het voederen van de dieren geeft een ranger uitleg. Ook is er een roofvogelsafari en kunnen kinderen meedansen tijdens de show van mascotte Djambo.

Entree: 26 euro (aan de kassa), 24 euro online voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar, 22,50 euro voor kinderen van 3 tot en met 9 jaar.

Parkeren: 9,50 euro.

Gezin met 2 kinderen: 113,50 euro

Zoo Parc Overloon in Overloon

De 71 soorten dieren wonen in verschillende leefgebieden, zoals Jangalee, Ngorongoro en Boulders Beach. De oudste bewoner, een flamingo, is 42.

Entree: 16,95 euro per persoon aan de kassa, 14,95 euro voor een online ticket. Kinderen tot en met 2 jaar gratis.

Parkeren: 5 euro.

Gezin met 2 kinderen: 72,80 euro.

Dwergnijlpaarden in Zoo Parc Overloon



BillyBird Park Hemelrijk in Volkel

Attractiepark met onder andere een klimberg, achtbaan, bootjesglijbaan, ballenfabriek, binnenspeeltuin, speelcircus en touwenparcours.

Entree: 12,50 euro (aan de kassa), online vanaf 8,95 euro.

Parkeren: 4 euro

Gezin met 2 kinderen: 54 euro.

Attractiepark DippieDoe in Best

Attracties voor kinderen tot en met 12 jaar, waaronder een klim in de vuurtoren, glijden op de Donut, vrije val van de stormtoren en klauteren op het klimkasteel.

Entree: volwassenen en kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud 13,95 euro.

Parkeren: 4 euro.

Gezin met 2 kinderen: 59,80 euro

BestZOO in Best

Oog in oog met apen uit Zuid-Amerika, panters uit Azië en buideldieren uit Australië.

Entree: 11,50 euro voor volwassenen en kinderen vanaf 12, kinderen van 3 tot en met 11 jaar oud betalen 9,75 euro, 65-plussers 10,25 euro.

Parkeren is gratis.

Gezin met 2 kinderen: 46 euro.

In- en Outdoor recreatie Duinoord in Helvoirt

Een klimbos, laserschieten, midgetgolfbaan, grote jump arena, klimkooi en doolhof. Al het eten en drinken is bij de prijs inbegrepen.

Entree: prijs afhankelijk van datum en tijdstip, varieert van 26,50 euro per persoon tot 5,50 euro voor kinderen van 3 tot 6 jaar oud.

Parkeren: 7 euro.

Gezin met 2 kinderen: 113 euro.

Dierenpark Zie-Zoo in Volkel

De eerste zorgdierentuin in Nederland, gespecialiseerd in bijzondere dieren. Je vindt er onder andere de pademelon, de lachvogel, sneeuwuil en het penseelzwijn.

Entree: 9,95 euro voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar oud, kinderen van 3 tot en met 11 betalen 8 euro, 65-plussers 8,95 euro.

Parkeren is gratis.

Gezin met 2 kinderen: 39,80 euro.

Splesj! Waterspeelpark in Hoeven

Een spetterend dagje uit met glijbanen, een interactieve waterspeelplaats en zwembaden.

Entree: 14,50 euro per persoon vanaf 2 jaar oud.

Parkeren: 4 euro.

Gezin met 2 kinderen: 62 euro.

Archieffoto: Karin Kamp



Papegaaienpark Zoo Veldhoven in Veldhoven

Een indrukwekkende collectie papegaaiachtigen, maar je vindt er ook roofvogels, flamingo's, zebra's, alpaca's en ringstaartmaki's.

Entree: 12 euro per persoon voor 13 tot en met 64 jaar, kinderen van 3 tot en met 12 jaar en 65-plussers betalen 10 euro per persoon.

Parkeren is gratis.

Gezin met 2 kinderen: 48 euro.

Kids Wonderland in Molenschot

Avonturenpark met een openluchtspeeltuin van ruim 3000 vierkante meter groot, trampolines en een lasergame.

Entree 8,50 euro voor kinderen van 1 tot en met 4 jaar oud, kinderen van 5 jaar en ouder betalen 9,50 euro. Ouders/begeleiders betalen 3 euro.

Parkeren: 2,50 euro.

Gezin met 2 kinderen: 36,50 euro.

Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg

Meer dan 150 verschillende dierensoorten zijn hier te bewonderen, waaronder vliegende honden, een vogelspin en wurgslang. Ook zijn er demonstraties met roofvogels.

Entree: 12 euro per persoon voor volwassenen en kinderen vanaf 13, kinderen van 3 tot en met 12 betalen 11 euro, 65-plussers 9,75 euro.

Parkeren is gratis.

Gezin met 2 kinderen: 48 euro.

Oehoe in De Oliemeulen.

Klimrijk Brabant in Veldhoven

Klimmen en klauteren op de grote speelberg. Ook zijn er escaperooms en een parcours voor kinderen.

Entree: 19,95 euro voor volwassenen, kinderen vanaf 1,30 meter tot en met 17 jaar betalen 17 euro en kinderen vanaf 4 jaar tot en met 1,30 meter betalen 10,50 euro.

Parkeren is gratis.

Gezin met 2 kinderen: 73,90 euro

Klimmen en klauteren bij Klimrijk in Veldhoven. (Archieffoto)



Dierenrijk in Nuenen

In deze dierentuin kun je 96 verschillende diersoorten bekijken, waaronder leeuwen, chimpansees en ijsberen. Onlangs werden drie zeldzame Indische neushoorns verwelkomd.

Entree: 19,95 euro per persoon aan de kassa, 17,95 euro voor een online ticket, kinderen tot en met 2 jaar gratis.

Parkeren: 6 euro.

Gezin met 2 kinderen: 85,80 euro.

We zijn bij de berekeningen uitgegaan van de duurste variant van de entreebewijzen, gebaseerd op een gezin met twee kinderen van 14 en 16 jaar oud.