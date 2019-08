Navigatiesystemen weten niet dat er een randweg om Baarle-Nassau ligt: 'Het blijft druk in het dorp'

Veertig jaar duurde het voordat er een rondweg lag om Baarle-Nassau heen. Het was een langgekoesterde wens van de inwoners. Het dorp tegen de grens met Belgiƫ was een kruispunt van wegen. Sinds een paar maanden is die randweg er eindelijk, maar de bewoners zijn nog steeds niet bevrijd van het vrachtverkeer.

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn unieke dorpen. Ze zijn met elkaar verweven. Loop je door het dorp, dan stap je het ene moment België in en een paar meter verderop ben je weer in Nederland. Het is ook een kruispunt van wegen. Wil je van Breda naar Turnhout, dan reed je door Baarle-Nassau, want tegenwoordig rijd je eromheen over de randweg. Alleen: dat weet nog niet iedereen.

"Er komt hier elke vijf minuten minstens één vrachtwagen voorbij", zegt Trudy Diepstraten. Ze zit met haar man Ton op het terras van De Pannenkoekenbakker. Dat ligt direct aan de weg. "Druk, druk, druk is het. Gewoon jammer."

Navigatie

Bezoekers van het terras ertegenover, bij koffiecorner 't Singeltje weten wel hoe het komt: "Het navigatiesysteem klopt niet. Voor geen vijf cent. We zitten op een camping hier in de buurt en ons navigatiesysteem was helemaal ontregeld. Omdat routes hier niet meer kloppen."

Volgens Jeroen Leemans van de gemeente Baarle-Nassau moet iedereen nog even wennen: "Mensen moeten de randweg nog ontdekken. En de navigatiesystemen moeten ingeregeld worden. Dat is allemaal gaande. Er is al een effect van de randweg: het is al rustiger. Maar het heeft tijd nodig."

Bestemmingsverkeer

Ook assistent-bedrijfsleider van De Pannenkoekenbakker Dennis Canoy merkt dat er minder vrachtwagens door het dorp rijden: "Maar het is nog niet wat het moet zijn. Er rijden nog steeds veel grote vrachtwagens door het dorp. Vooral buitenlandse vrachtwagens: Polen, Bulgaren. Ze zijn het gewend. Jammer."

Dennis heeft wel een suggestie voor het verbeteren van de situatie: "Voer een verbod in voor vrachtwagens. Laat alleen bestemmingsverkeer door het dorp rijden. En meer controleren."

Handhaven

Jeroen Leemans van de gemeente vindt het 'een heel logische gedachte'. Maar hij denkt niet dat dat verbod er ook gaat komen: "Hoe gaan we dat handhaven? Een vrachtwagenchauffeur kan altijd zeggen dat ie in Baarle moet zijn, dat hij bestemmingsverkeer is. Dat gaat dus in de praktijk niet werken."

In het najaar gaat de randweg om Baarle-Nassau en Baarle-Hertog officieel open.