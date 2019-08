Frank Lammers platgebeld doordat nummer in beeld was in PSV-filmpje, acteur neemt nieuw nummer

PSV schakelde Frank Lammers in bij de bekendmaking van de contractverlenging. Frank speelde in zijn rol als Ferry Bouman, de knuffelcrimineel uit de serie Undercover, dat hij Malen ‘dwong’ bij te tekenen bij PSV.

Het gesprek tussen Ferry Bouman en Donyell Malen gaat in het filmpje via FaceTime waarin de twee elkaar op het scherm kunnen zien. In het scherm is op dat moment ook het nummer van Frank Lammers te zien. PSV was het vergeten af te schermen.

Nieuw nummer

PSV plaatste het filmpje op Twitter, maar de voetbalclub heeft het inmiddels verwijderd. Ondertussen was de acteur uit Mierlo zo vaak gebeld, dat hij zijn nummer heeft veranderd.

Het nummer is inmiddels niet meer in gebruik. De voetbalclub wil vooralsnog niet reageren op de blunder. Ook Frank Lammers heeft nog niet gereageerd.