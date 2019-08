Heeft Deurne het mooiste treinstation van Groot-Brittannië? Ja, het kan echt gaan gebeuren

Het station in Deurne zou zomaar het mooiste treinstation van Groot-Brittannië kunnen worden. Ja, het klopt echt! Het station is genomineerd voor de ‘ACoRP’s Community Rail Awards 2019’. Voorzitter van het Stationspark Deurne Michel Lintermans gaf het station op en vindt het geweldig.

De Engelse wedstrijd is in principe bedoeld voor kleine en middelgrote stations van Groot-Brittannië. De stations met de mooiste aankleding vallen in de prijzen tijdens deze wedstrijd. En als het aan Michel ligt gaat Deurne er met de hoofdprijs vandoor. “Het is een heel prettig station en we zijn maatschappelijk betrokken. We creëren banen voor mensen die het zwaar hebben in de maatschappij.”

Onverwachts

Vorig jaar kwam Michel op het idee om mee te doen aan deze wedstrijd. “We waren aanwezig bij de uitreiking van de prijzen in Engeland en toen hadden we het erover om het station van Deurne op te geven. In Engeland zeiden ze dat het kon, maar ze hadden vast niet verwacht dat we het echt zouden doen.”

De uitreiking is op 3 oktober in het Engelse plaatsje Telford. Het Brabantse dorp zal vast opvallen tussen al die Britse stations, want Deurne is het eerste station buiten Groot-Brittannië dat aan deze wedstrijd meedoet. “We gaan Deurne laten schitteren.”

