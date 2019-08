Drugspand gesloten na schietpartij in Oud Gastel

Loco-burgemeester Hans Wierikx van de gemeente Halderberge heeft een huis aan de Oudendijk in Oud Gastel gesloten waar in de nacht van maandag op dinsdag werd geschoten.

Er werden schoten gehoord en in een tuin bij een appartementencomplex werden kogelhulzen gevonden. Er werden geen mensen aangetroffen. In het pand werd een partij drugs gevonden.

Omwonenden zijn dinsdag tijdens een informatieavond bijgepraat.

“Net als zij ben ik erg geschrokken. Drugs en schietpartijen zorgen voor overlast en gevoelens van onveiligheid. Bovendien wordt er met de handel in drugs veel crimineel geld verdiend. Door het sluiten van het pand willen we zorgen voor rust in de directe omgeving”, zegt de loco-burgemeester.