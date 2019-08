Wat PSV kan, kan TOP Oss ook: directeur tovert nieuwe speler uit de hoge hoed

Peter Bijvelds tovert in de video de nieuwe speler uit zijn hoge hoed. Hij onderbreekt daar speciaal zijn vakantie voor. Je ziet de TOP Oss-directeur eerst in hawaïshirt op het strand. Die comfortabele outfit en locatie verruilt hij voor een pak en de perskamer, waarin hij de transfer bekendmaakt.

Bekijk de video en lees verder.

Eerlijk is eerlijk: PSV pakte het groter aan, maar voor een stuk kleinere club is het een erg leuke video. De Eindhovenaren schakelden niemand minder dan Frank Lammers in, die in de rol van zijn Undercoverpersonage Ferry Bouman kroop. Als de intimiderende drugscrimineel ‘regelt hij wel even’ dat aanvaller Donyell Malen bij PSV blijft.

LEES OOK: Frank Lammers platgebeld doordat nummer in beeld was in PSV-filmpje, acteur neemt nieuw nummer

De Ossenaren hebben Pieter Langedijk binnengehaald. “Ik kom jullie dit seizoen versterken en hoop jullie allemaal te zien in het stadion”, zegt de 25-jarige spits die van Go Ahead Eagles overkomt.