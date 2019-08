Twee stenengooiers bij wedstrijd RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles melden zich bij politie

Twee relschoppers die in mei stenen gooiden naar de politie na de wedstrijd RKC Waalwijk – Go Ahead Eagles, hebben zichzelf gemeld bij de politie. De politie zoekt nog twee andere daders en zal hun foto’s herkenbaar op Facebook zetten als ze zich niet melden.

De politie deelde woensdagmiddag onherkenbare foto's van vier relschoppers met daarbij het dreigement de verdachten herkenbaar op internet te zetten. De twee hebben zich dezelfde dag nog gemeld bij het bureau. De politie heeft eerder al meerdere mensen gearresteerd en is alleen nog op zoek naar de twee laatste relschoppers.

Rellen

Op 25 mei speelden RKC en Go Ahead de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd eindigde in 0-0 en direct na het fluitsignaal braken er in het Mandemakers Stadion en buiten rellen uit. De Mobiele Eenheid moest meerdere keren ingrijpen om de twee supportersgroepen uit elkaar te halen.

Eind juli werden al zeven relschoppers aangehouden. Dat waren mannen tussen de 19 en 28 jaar oud.