Nieuwe aanhoudingen na voetbalrellen RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles

Vrijdag vonden er al vijf arrestaties plaats. Na drie arrestaties op vrijdagochtend meldden zich in de middag nog twee verdachten zich bij de politie. Deze vijf zijn tussen de 19 en 23 jaar oud. Twee van hen komen uit Kaatsheuvel, een uit Waalwijk, een uit Sprang-Capelle en een uit Genderen.

Beelden mogelijk openbaar

De thuiswedstrijd van RKC tegen Go Ahead Eagles was de eerste in de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Deze eindigde in 0-0. Na het duel braken er eerst in het Mandemakers Stadion en later ook daarbuiten ongeregeldheden uit. Er werd onder meer met stenen gegooid. De ME moest meerdere keren in actie komen.

De politie gaat door met het onderzoek naar de rellen. Er zijn duidelijke beelden van de relschoppers. Die beelden worden mogelijk openbaar gemaakt om de andere verdachten ook te kunnen identificeren.