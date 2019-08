Boom wordt omgezaagd maar valt de verkeerde kant op: volière van vogelasiel in puin

Met een enorme klap kwam een dennenboom woensdag terecht op de grote volière van vogelasiel Someren. Bij het omzagen van de boom, is iets helemaal misgegaan, waardoor de boom de verkeerde kant op viel. Het resultaat: een complete chaos bij het asiel. Wonder boven wonder hebben enkel twee duiven de klap niet overleefd.

De schrik zit er nog goed in bij Pepie Smits van het vogelasiel: "Ik was binnen aan het werk en ik hoorde die boom vallen. Maar goed we hebben al heel veel bomen horen omvallen. De bomen worden gerooid omdat wij gaan uitbreiden. Maar op een gegeven moment hoorde ik iemand roepen: 'Oh, hij valt op de volière!' Dus ik ben naar buiten gestormd en ik dacht: oh, de vogels!"

Instinct

Kennelijk hebben dieren een instinct voor gevaar en wisten ze precies waar ze moesten zitten toen de boom met een klap de volière verwoestte, zegt Pepie Smits. Want wonder boven wonder zijn er maar twee duiven om het leven gekomen door het ongeluk.

De andere vogels kwamen, net als de medewerkers, met de schrik vrij en zijn tijdelijk binnen op het kantoor van het asiel ondergebracht. Er worden geen vogels meer vermist.

Verzekering

Hoe groot de schade is, dat kan Pepie Smits nog niet zeggen: "Dat wordt verzekeringswerk en daar zijn wij ook nog helemaal niet mee bezig, Eerst de vogels dan de rest."