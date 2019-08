Quinten en Aron willen een eigen restaurant, maar gaan eerst de wereld rond om inspiratie op te doen

Voor die reis hebben ze een oude Land Rover op de kop getikt en die helemaal geschikt gemaakt voor de tocht die via Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Azië uiteindelijk in het Australische Perth moet eindigen. De wagen heeft twee daktenten om in te slapen, zonnepanelen, maar ook een compleet nieuwe motor.

Hun uiteindelijke doel is dat ze inspiratie opdoen in de verschillende keukens en restaurants die ze onderweg zullen bezoeken en waar ze soms ook zullen proberen een tijdje te werken.

Bekijk de video over de wereldreizigers en lees daarna verder:

'Een mooie combinatie'

Quinten: "We hebben al lang het idee om samen een eigen restaurant te beginnen, maar we voelen ons nog te jong om ons nu al voor een langere tijd vast te pinnen op dezelfde plek. Bovendien reizen we allebei graag. Dus is dit een mooie combinatie: eerst reizen en overal inspiratie opdoen en vervolgens aan de slag met ons eigen restaurant."

Waar Quinten als kok vooral nieuwsgierig zal zijn wat er in de diverse keukens gebeurt, is Aron als kelner en wijnkenner benieuwd hoe de restaurants omgaan met zaken als etiquette, gebruiken, presentatie, maar bijvoorbeeld ook wijnkeuzes.

"Ik ben echt benieuwd welke wijn bij welke gerechten wordt geschonken in landen waar ik eigenlijk weinig van weet. Ik hoop en verwacht dat we in restaurants en keukens dingen gaan tegenkomen die voor ons nieuw zijn, maar waar we wel wat aan kunnen hebben als we ons eigen restaurant gaan beginnen."

'Van visum naar visum'

Aron en Quinten zullen onder meer via Facebook verslag doen van hun avontuur waar ze volgende week mee willen gaan beginnen. Als tenminste alle papieren in orde zijn.

Aron: "We zijn van visum naar visum gaan kijken, want dat was wel het meest tijdrovende om deze route te maken. Er is geen handboek voor een reis zoals wij die gaan maken, dus we hebben veel zelf moeten uitzoeken. We wachten nu op de laatste bevestigingen en dan zijn we binnen een paar dagen weg."