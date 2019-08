Martijn verkocht zijn huis in Helmond omdat hij ziek werd van de stank: 'Ik maak dat ik wegkom'

Bewoners worden er zelfs wakker van. "En het stinkt dan de hele nacht, het is echt afschuwelijk", zegt wijkbewoonster Carla Kentgens.

881 klachten

Vorig jaar kwamen er 890 klachten binnen bij de MilieuKlachtenCentrale, een meldpunt waar de provincie, de omgevingsdiensten en gemeenten in samenwerken. Dit jaar staat de teller al op 881. Deze week alleen al kwamen er ruim 70 klachten binnen over het industrieterrein. Het overgrote deel van die klachten gaat over mestbedrijf Den Ouden.

"Ik maak dat ik wegkom uit Helmond", zegt Martijn van Dijck, bewoner van de Helmondse wijk Brouwhuis. Hij verkocht pas zijn huis, omdat hij niet langer tegen de stank kon.

'In Brouwhuis moet je niet wonen'

"In Helmond gaat de economie voor de gezondheid van de inwoners", aldus Van Dijck. "Ik heb nog heel veel geluk gehad dat ik mijn huis kon verkopen, want elke Helmonder weet: In Brouwhuis moet je niet wonen." Ondanks de hoge huizenprijzen verkocht Martijn zijn woning tegen kostprijs.

Misselijk

Vorige week was het goed raak in de Helmondse buurt. "Je kon de ramen niet opendoen en al helemaal niet buiten zitten", zeggen de buurtbewoners. "Het was om misselijk van te worden", zegt Carla.

De omwonenden zijn woedend op mestverwerker Den Ouden, een bedrijf dat ook in 2017 in opspraak kwam, toen vervuild water in het riviertje de Aa terecht kwam. "Je krijgt geen medewerking van het bedrijf, geen enkele coulance, je wordt er moedeloos van."

LEES OOK:Vervuild water in de Aa: Helmonds mestbedrijf is de oorzaak

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ging vorige week naar de wijk om onderzoek te doen. De dienst adviseerde Den Ouden om de productie terug te brengen, Den Ouden besloot uiteindelijk zelf om de productie helemaal stil te leggen. Volgens de omgevingsdienst was dat om alles na te lopen en regulier onderhoud te plegen. Maar een oorzaak voor de heftige stank werd niet gevonden.

'Stank is alweer terug'

Het stilleggen van de productie bracht maar even opluchting, zeggen de buurtbewoners nu. Nadat het bedrijf de productie afgelopen maandag weer opstartte, heeft de MilieuKlachtenCentrale alweer ruim 70 klachten ontvangen. "Zodra de wind verkeerd staat, zijn we weer de sjaak", zeggen de buurtbewoners. "De stank is alweer terug."

Deze buurtbewoners hebben het helemaal gehad met Den Ouden.

Volgens de provincie betekent het aantal klachten overigens niet dat het bedrijf in overtreding is. Maar de bewoners zijn het helemaal beu. " Dat bedrijf had hier nooit mogen komen, zo vlak bij de wijk", zegt Martijn van Dijck. "Maar nu kun je het niet meer terugdraaien. Mijn kinderen maken mij twee keer per week wakker, omdat het stinkt. Omdat ze weten dat ik midden in de nacht de telefoon grijp om de omgevingsdienst te bellen."

Hogere schoorsteen

Het bedrijf Den Ouden heeft beterschap beloofd, zeggen de bewoners, hoewel ze daar geen vertrouwen in hebben. Zo is het bedrijf in maart dit jaar begonnen met het aanvragen van een hogere schoorsteen. Met nieuwe technische snufjes in die schoorsteen zou er een einde moeten komen aan de overlast.

Intussen bellen de omwonenden wat af. "Melden, melden, melden", zegt Bert van Sas, wijkbewoner en raadslid van GroenLinks. "En we doen handhavingsverzoeken. Dan gaan we naar de rechter. En vervolgens naar de Raad van State. Gelukkig worden we heel erg gesteund door de gemeente."

Maar er is ook kritiek. "Helmond is jarenlang erop gebrand geweest om dit soort bedrijven binnen te halen", zegt Martijn van Dijck. "Zonder te denken aan de gevolgen voor inwoners."

Het bedrijf Den Ouden wil niet reageren.