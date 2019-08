Mobiel verkeersleider Jan houdt het water scherp in de gaten. (foto: Raymond Merkx)

HOLLANDSCH DIEP -

Met het mooie weer is het een stuk drukker op de Brabantse wateren. Enorme vrachtschepen en kleine plezierboten varen dicht bij elkaar, en dat levert iedere dag gevaarlijke situaties op. Daarom houden verkeersleiders van Rijkswaterstaat de boel op het water 24 uur per dag streng in de gaten.