Treden Max en Miencke (een beetje) in de voetsporen van ABBA?

Max en Miencke hebben allebei, ondanks hun jonge leeftijd, al veel ervaring in de muziek. Miencke zat op de Telekids musicalschool en ze deed mee met Kinderen voor Kinderen. Max zat ook op een musicalschool en hij deed een auditie voor The Voice Kids: "Een dag zonder muziek, dat gaat niet bij mij."

Voor Miencke was het Junior Songfestival een logische vervolgstap: "Als Kinderen voor Kinderen stopt, doen veel kinderen daarna mee aan het Junior Songfestival. Want ik wilde door met zingen."

Miencke zingt niet alleen: ze speelt ook piano

Limousine

Max: "Ik kan mijn gevoel erin kwijt, het past bij mij. Alles wat er in me zit, kan ik uiten via muziek. "Max stuurde een filmpje in naar het Junior Songfestival en werd gebeld. Hij deed een auditie en werd met een limousine opgehaald op school omdat hij was geselecteerd: "Een droom die uitkwam. Ik kan mijn muziek delen met andere mensen."

Max speelt gitaar én ukelele.

Voor het Junior Songfestival werden Max en Miencke samen met Luuk en Tess bij elkaar gezet in de groep MOVES. We spreken Max en Miencke bij Max thuis in Best. Op ons verzoek spelen ze samen een stukje van hun lied: Make your move. Miencke kruipt achter de piano, Max pakt de Ukelele: "F, A-mineur, G", zegt Max. Miencke bespeelt een paar toetsen en even later zingen ze samen voor het eerst het refrein van hun lied. Feilloos.

Ook al zijn ze bij elkaar gezet voor het songfestival en of het nou wat wordt of niet: MOVES gaat door, zeggen ze in koor. "We willen meer liedjes maken en ook op andere plekken optreden als MOVES", zegt Miencke.

Chipz

"Als je ziet wie we zijn, onze muzikale achtergronden, ik hoop echt dat we een paar jaar samen blijven", vult Max aan. "Een soort van nieuwe Chipz!", lacht Miencke.

Max en Miencke staan, samen met Luuk en Tess als MOVES op 28 september in de finale van het Junior Songfestival. Als ze winnen, mogen ze in november naar Polen voor de internationale finale.