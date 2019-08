Bewoners woonzorgcentrum na grote brand terug in hun woningen

Na de brand, die afgelopen vrijdagnacht woedde, konden de meeste bejaarden terug naar hun onderkomen. Deze week werden de laatste negen appartementen pas vrijgegeven. Zeven eerder in de week, twee nu.

In kritieke toestand

Bij de brand raakte een bewoner zwaargewond. Die lag in kritieke toestand in het ziekenhuis. Inmiddels is de bewoner van de intensive care af.

Het was al de derde brand in korte tijd in het woonzorgcentrum. WonenBreburg gaat camera’s plaatsen bij de containers, waar de brand vrijdag ook ontstond.