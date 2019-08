Boulevardblog: Irene en Hans vinden muzikale voorstelling op Haanwijk een cadeautje

Hans Tervoort (56) die Nederlandse les geeft aan buitenlanders en zijn vrouw Irene van Beek (50), een fysiotherapeute, hebben een drukke dag achter de rug. Ze hadden net te weinig tijd voor een maaltijd en staan daarom op De Boulevard een frietje te eten. Veel tijd om er van te genieten hebben ze niet. We moeten naar de bus; we gaan naar Signaal bij Haanwijk.

De voorstelling bestaat uit een wandeling van een kilometer over landgoed Haanwijk. Van alle kanten klinkt er bijzondere muziek.

Haanwijk is een landgoed ten zuiden van Den Bosch. Het is een landschap met veel geschiedenis maar op een donderdagavond bij het vallen van de avond is het vooral een mooi landschap van bosjes, weilanden, water en dijkjes en statige lanen.

Bekend wandelgebied

Irene kent het gebied. Ze wandelt hier vaak op zondagochtend met een club vriendinnen.

De Tilburgse componisten Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos hebben in het hele gebied luidsprekers neergezet. Wie over de paden wandelt, kan zo opeens in een wolk van geluid terecht komen. Wie heen en weer beweegt, merkt dat de muziek verandert.

Aan de overkant van de sloot staat een van de luidsprekers.

Drie zangeressen

Door het weiland komen langzaam drie zangeressen (sopranen) aanlopen. Ze zingen en hun stemmen mengen zich met de muziek. De drie zangeressen lopen voor de groep uit en leiden de bezoekers door de natuur terwijl het langzamerhand steeds donkerder wordt.

De zangeressen klimmen ook in de palen met de luidsprekers.

Het is de sfeer van de voorstelling die Irene heeft gegrepen, vertelt ze later op De Parade. "Met zo veel mensen en dan toch zo stil, zo sereen. Dit is iets wat je moet ervaren."

Een praatje of een zoen

Zij en Hans gaan regelmatig naar het theater. Ze houden van er op uitgaan en andere mensen ontmoeten. Ze wonen in Den Bosch en het blijkt voor hen lastig om snel van de ene kant naar de andere kant van De Parade te lopen. Steeds komen ze weer bekenden tegen die om een praatje vragen of in ieder geval om een zoen.

De twee houden vooral van toneel. Ze zijn tijdens deze Boulevard al naar Orka geweest en hebben nog wel meer plannen. Maar een voorstelling als Signaal bij Haanwijk zouden ze zelf niet hebben uitgekozen.

Hans en Irene.

Hans: "Het was heel bijzonder. We waren met een hele grote groep mensen en toch was het iets wat je alleen deed. Je luistert in je eentje naar die muziek ondanks al die anderen die er bij zijn. Je loopt in je eentje rond tussen die luidsprekers; er waren echt hele stukken dat ik niet wist waar jullie waren."

Irene: "In het begin probeerde ik nog wel te begrijpen wat ze wilden vertellen. Maar dat hoeft eigenlijk niet bij een voorstelling als deze. Ik heb gewoon genoten van de sfeer."

Geert Hautekiet (G.J.Omer).

Nog een tip: het shitverhaal

In zijn tentje op De Parade vertelt de Belgische acteur Geert Hautekiet een verhaal. Maar eigenlijk gaat het niet om het verhaal; het gaat om de smakelijke manier waarop Hautekiet vertelt. De bankjes in zijn theater zijn smal en hard maar je bent bereid dat even te vergeten. Wie goed oplet, weet hoe je straks een mop moet vertellen. Ook daar geldt: het gaat niet om de kwaliteit van het verhaal maar om de kunst van de verteller.