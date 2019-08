Wonen in de nieuwe fusiegemeente Knakworst? 'We kiezen een naam uit 397 ideeën'

De naamgevingscommissie verwachtte ongeveer vierhonderd inzendingen binnen te krijgen, maar dat waren er dus meer dan twee keer zoveel. “Er waren meerdere mensen die op dezelfde geniale ideeën kwamen. We hebben uiteindelijk 397 unieke namen overgehouden”, zegt René Bastiaanse van de naamgevingscommissie. “Die gaan we echt één voor één bespreken.”



Liefde voor de streek

“Het valt op dat mensen enorm betrokken zijn bij hun eigen omgeving. Mensen kunnen ook toelichting geven bij de namen die ze indienen. Er blijkt echt een enorme liefde te zijn voor de eigen streek. Zo van, we gaan het samen doen en we gaan er iets moois van maken. Er zit echt een ontzettend positieve ‘vibe’ achter", vertelt Bastiaanse.

Inspiratie

Het viel de naamgevingscommissie op dat de meeste namen in verschillende categorieën konden worden ingedeeld. “Er waren mensen die zich lieten inspireren door de streeknaam het Land van Cuijk. Anderen vonden de Maas of de Peel het meest kenmerkend. Ook waren er 124 verschillende varianten op de lettergrepen uit Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis zoals ‘Bocuan’, ‘Bocusa’ en ‘Bocustan’. Daarnaast waren er mensen die probeerden uit te drukken hoe positief de gemeente is. Zij kwamen met ideeën als ‘Onze Pracht’, ‘Thuis’ en ‘Samen Leven’.

Drie bijzondere inzendingen

“Er waren maar drie negatieve ideeën van de 1037 inzendingen. Een daarvan was de gemeente 'Knakworst’. “Tyfus, hier hadden we niet aan moeten beginnen’, vonden we een beetje te lange naam voor het bord.” En die derde? “Eh…’kutgemeente”, zegt Bastiaansen twijfelend.

Op zoek naar toekomstbestendige naam

“We gaan met de commissie een naam zoeken die echt toekomstbestendig is, waar iedereen zich in kan vinden en die iets zegt over de plek waar die nieuwe gemeente ligt. Vervolgens komen we begin september met een top drie."