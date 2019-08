15 kruiwagens snoeiafval voor één chemotherapie, de Taxus Taxi haalt het gratis op

Maar daar is wel veel voor nodig. Vijftien kruiwagens vers snoeiafval voor één chemotherapie.

Werner Toonen is de drijvende kracht achter Taxus Taxi. In 2009 begon hij vanuit Boxmeer in de zomermaanden met het inzamelen van het specifieke tuinafval.

Naaldachtige blaadjes

"We komen in het grootste gedeelte van Brabant en ook in delen van Limburg en Gelderland. Het is de afgelopen jaren steeds bekender geworden en we hebben dus steeds meer adressen. Veel mensen weten vaak niet eens dat ze taxus in de tuin hebben, maar ze worden veel gebruikt als heggen. De taxus hoort bij de familie van de coniferen en heeft naaldachtige blaadjes. Die naalden hebben we nodig voor de grondstof voor chemotherapieën."

Grote zak taxusafval

Vanuit Boxmeer, via Sint Michielsgestel, is Werner deze ochtend onder meer in de Beethovenlaan in Den Bosch om een grote zak taxusafval bij Brigitte Rutten op te halen. Terwijl haar dochter Jipteke meehelpt om het afval in de aanhangwagen te storten, legt zij uit waarom ze gebruik maakt van de Taxus Taxi.

"Wij zamelen ieder jaar alles in wat van de heg afkomt en dat wordt dat keurig opgehaald. Mooi dat dat groen gebruikt kan worden in de strijd tegen kanker. Het is handig, maar het voornaamste is dat er zo'n goed gebruik van gemaakt wordt. Daarom doe ik hier graag aan mee."

En zo heeft is Werner Toonen met zijn Taxus Taxi deze zomer nog druk met het ophalen van het snoeisel. Tot dusver heeft hij dit jaar de grondstof voor meer dan tweeduizend chemotherapieën kunnen aanleveren, maar dat moet wat hem betreft nog ruimschoots meer worden.

Aanmelden voor 22 augustus

Aanmelden voor het ophalen van het taxussnoeisel kan nog tot en met 22 augustus. Na die periode neemt de hoeveelheid werkzame basisgrondstof in de taxusnaalden af, waardoor de taxus niet meer voldoende basisgrondstof bevat om verwerkt te kunnen worden voor de chemotherapie.