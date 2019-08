Lachgas niet altijd om te lachen: 6 weetjes over de partydrug

Wat is lachgas?



Lachgas (N2O, distikstofmonoxide) was vroeger een narcosemiddel dat bij operaties in ziekenhuizen werd gebruikt. Het is een kleurloos, zoetgeurend gas. Bij operaties wordt het gebruikt om de patiënt onder narcose te houden. Het middel wordt dan via de beademing toegediend.

Inmiddels zijn hiervoor betere middelen waardoor het gebruik voor narcose afneemt. Tegenwoordig wordt lachgas voornamelijk in de voedingsindustrie gebruikt, bijvoorbeeld in gaspatronen voor slagroomspuiten.

Effect van lachgas

Na inademing vanuit de ballon ervaart men een korte roes. Soms wordt er gelachen, vandaar de naam. De waarneming verandert. Het beeld wordt wazig. Geluiden lijken te vertragen en te vervormen. De effecten duren kort. Het effect treedt na zo’n twintig seconden op en houdt enkele minuten aan. Na één tot vijf minuten is het uitgewerkt.

Een vrouw met een lachgasballon aan haar mond. (Foto: ANP)

Lachgas als drug

Als drug werd het midden jaren negentig met name in het uitgaanscircuit gebruikt. Toen de leverancier van lachgas verlangde dat kopers duidelijk moesten maken waarvoor zij lachgas nodig hadden, verdampte het aanbod in de uitgaanswereld snel. Sinds enkele jaren is lachgas opnieuw populair geworden in het uitgaanscircuit.

Hoe duur is lachgas?

Voor een ballon met lachgas in een club of op een festival wordt meestal één muntje gevraagd. De prijs van een muntje is ongeveer 2,50 tot 3 euro. Een doos met vijftig slagroompatronen kost in de groothandel 15 euro. Kleinere hoeveelheden (vaak met tien slagroompatronen) in de winkel zijn wat duurder.

Slagroompatronen. (Foto: ANP)

Lachgas en de wet

De verkoop van lachgas in combinatie met een ballon was tot 1 april 2016 officieel illegaal. Lachgas stond op de geneesmiddelenlijst waardoor het onder zeer strenge regels viel en de verkoop voor ‘oneigenlijk’ gebruik verboden was. ‘Oneigenlijk’ gebruik werd geconstateerd als de patronen/het gas werd verkocht met een ballon. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet.

Lachgas wordt ook weleens verkocht op feesten en festivals. Als verkoper moet je je houden aan de verplichtingen van de Warenwet. Degene die dit aanbiedt aan gebruikers, voor geld of gratis, is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat hij of zij levert. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas zijn op dit moment niet strafbaar.

Deelname aan het verkeer

Lachgas is een drug die voor je gevoel redelijk snel uitwerkt. Het echte effect duurt maar kort. Een groot risico van lachgas is echter dat je, nadat het is uitgewerkt, nog urenlang onoplettend blijft. Deelname aan het verkeer na inname van lachgas is dan ook zeer gevaarlijk en zeker af te raden.

Eerder maakten onze collega's van NOS op 3 een uitlegvideo over de partydrug. Deze kun je hieronder bekijken.

De informatie over lachgas in het artikel is afkomstig van verslavingszorginstelling Jellinek.