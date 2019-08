Wat doet doorrijder Den Bosch in zijn auto vlak na ongeluk? 'Lijkt verdacht veel op lachgas'

Donderdagmiddag gaf de politie de beelden vrij van het ongeluk van zaterdag 20 juli. Twee mannen op een fiets, Joey (29) en Derk (35), werden 's nachts geschept door een auto in het centrum van Den Bosch.

Op de beelden is de auto net na het ongeluk te zien. Ook de bestuurder is van een afstandje zichtbaar en hij lijkt iets geels in zijn hand te hebben.

Wat is de bestuurder precies aan het doen? Bekijk het hieronder. De tekst gaat verder onder de video.

'Zeker geen airbag'

De auto van de doorrijder is een Seat Ibiza. Een ervaren monteur van Seat-dealer Van den Udenhout Eindhoven heeft naar de beelden gekeken en concludeert dat het hier in ieder geval niet om een airbag gaat. "Die is altijd wit. Een airbag is ook in één keer uitgeklapt. Hier lijkt het seconden te duren."

De monteur merkt ook op dat de bestuurder niet lijkt te schrikken. "Als een airbag uitklapt, dat schrik je je te pletter. Deze bestuurder rijdt rustig door. Het lijkt vooral op een ballon. Lachgas wellicht."

'Lijkt in een ballon te blazen'

Mathieu Hölzke uit Venray, de eigenaar van eerste lachgaswinkel van Nederland, heeft ook op verzoek naar de vrijgegeven beelden gekeken en denkt meteen aan een lachgasballon. "Het lijkt er verdacht veel op. Zoals ik het nu zie, lijkt hij een teug te nemen uit de ballon en erin uitblaast. Dat is vergelijkbaar met wat mijn klanten in de winkel doen."

LEES OOK: Joey (29) werd geschept door doorrijder Den Bosch: 'Ik hoorde hem gas geven'

Het lijkt erop dat de ballon wordt opgeblazen. Kijkend naar hoe je lachgas gebruikt, kan dit wel kloppen. "Met een slagroompatroon vul je een ballon. Dan kan je de lucht uit de ballon inhaleren", zegt Hölzke. "Die geïnhaleerde lucht kun je dan ook een paar keer weer terugblazen in de ballon. Op het filmpje lijkt de chauffeur ook in de ballon te blazen."

'Nemen het mee in het onderzoek'

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze niet kunnen uitsluiten dat het om lachgas gaat maar dat ze dit niet met zekerheid kunnen zeggen. "Wij nemen dit mee in het onderzoek."

LEES OOK: 'Om lachgas wordt vooral gelachen', jongeren zien het niet als drugs en denken dat het wel veilig is