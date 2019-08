Joey (29) werd geschept door doorrijder Den Bosch: 'Ik hoorde hem gas geven'

De 29-jarige Joey, die oorspronkelijk uit Enschede komt, had eind juli drie collega's van AFAS Software aangemoedigd die meeliepen bij de Nijmeegse Vierdaagse. De commercieel medewerker zou vrijdagnacht bij een collega blijven slapen in Den Bosch. Dan hoefde hij niet meer terug naar zijn woning in Leusden te reizen, iets wat nogal problematisch kan zijn met het openbaar vervoer 's nachts.

'Wist meteen dat het het mis was'

Rond halfvier pakte hij in zijn eentje vanuit Nijmegen de trein naar Den Bosch. Daar aangekomen, ging Joey lopend op zoek naar zijn slaapadres. Tijdens zijn zoektocht kwam hij fietser Derk tegen, die hem een lift aanbood. "Wij raakten aan de praat en wij gingen toch dezelfde kant op."

Opeens werd ik schuin van achteren geschept.

Toen ze bijna bij het huis van de collega van Joey in de Zuid-Willemsvaart waren, kwam er opeens een auto hard aanrijden. "Wij waren op nog geen vijftien, twintig meter van het huis, toen het misging. De auto trok al meteen mijn aandacht omdat die flink gas aan het geven was. Opeens werd ik schuin van achteren geschept. Dat moment ging in een flits voorbij. Ik wist meteen dat het mis was."

'Geen moment geremd, niets'

De auto reed vol gas door. "Hij heeft geen moment geremd, niets. Een getuige die op de stoep liep en het zag gebeuren rende naar ons toe om hulp te verlenen. Die heeft ook meteen 112 gebeld. Helaas kon hij het kenteken van de doorrijder niet meer goed zien."

Bij het ziekenhuis van Den Bosch aangekomen, bleek dat Joey niet geopereerd kon worden. 'Mijn enkel was al te opgezwollen. Wel zijn er toen foto's gemaakt."

'Enkel van binnen en van buiten gebroken'

Uiteindelijk bleek dat zijn enkel van binnen en van buiten gebroken is. "En ik heb ook een breuk in mijn scheenbeen. Ik ben pas tien dagen geleden geopereerd. Er zitten nu wat pinnen in."

Ook Derk, de 35-jarige voorbijganger die Joey een lift gaf, raakte gewond bij het ongeluk. "Wij hebben nog steeds contact. Derk heeft last van zijn nek en loopt bij de fysio."

Kenteken niet zichtbaar

De politie heeft donderdagmiddag beelden naar buiten gebracht van de auto van de doorrijder. "Hopelijk levert dat iets op. Het kenteken van de auto hebben ze nog steeds niet. Dat is niet goed zichtbaar op de beelden."

Op de beelden die de politie heeft vrijgegeven is de auto van de doorrijder te zien net na de aanrijding. Het gaat om donkergrijze of zwarte Seat Ibiza. De tekst gaat verder onder de video.

'Ik word nog iedere nacht wakker'

Voorlopig blijft Joey bij zijn ouders in Enschede die hem ook verzorgen. "Ik moet sowieso nog zes weken in het gips zitten. Het doet echt veel pijn. En ik moet steeds in een rolstoel zitten. Daarnaast heb ik ook nog zware medicijnen die mij suf maken."

Het duurt nog lang voordat Joey weer de oude is. "Dan ben je weer een half jaar of misschien wel jaren verder. Ik word nog iedere nacht wakker."