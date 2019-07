Doorrijder na ongeluk Den Bosch, slachtoffer (29) zwaargewond

Een automobilist heeft vrijdagnacht twee fietsers aangereden in Den Bosch en is doorgereden. Het ongeluk gebeurde tussen vier en vijf uur aan de Zuid- Willemsvaart. De 29-jarige man die achterop zat, raakte zwaargewond. De bestuurder van de fiets, een 35-jarige man, raakte ook gewond.

Op de plek van het ongeluk is een buitenspiegel van de auto achtergebleven. De auto die erbij betrokken is, is donkerkleurig.

De politie onderzoekt de plek op sporen en probeert te achterhalen wat er gebeurd is. De politie is nog op zoek naar getuigen.