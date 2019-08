Autovoetbalwedstrijd Almkerk gaat toch door ondanks ernstig ongeluk

Het was donderdag nog de vraag of de autovoetbalwedstrijd in Almkerk zaterdag door zou gaan na een ernstig ongeluk, woensdag. Een vrouw raakte zwaargewond bij het ongeluk met sloopauto’s die aan het oefenen waren voor de autowedstrijd. Vrijdag liet de organisatie weten dat ze de wedstrijd toch door laten gaan.

Woensdagavond waren vijf sloopauto’s in een weiland langs de Hazenkamp in Rijswijk aan het oefenen voor de autovoetbalwedstrijd. Bij zo'n wedstrijd rijden sloopauto’s tegen een bal van ruim driehonderd kilo aan om te scoren bij de tegenstander. Tijdens het oefenen gebeurde er een ongeluk met de auto’s, waarbij één auto in de sloot belandde.

Vrouw zwaargewond

In die auto zaten een vader (46), een moeder (46) en een dochter (13). De moeder raakte zwaargewond, de dochter lichtgewond. Ze zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De vader zat achter het stuur, hij had alleen last van zijn schouder.

Mark van Essen, vice-voorzitter van de Zomerfeesten Almkerk die de autovoetbalwedstrijd organiseert, zegt dat het ongeluk gebeurd is op privéterrein en dat zij er als organisatie geen invloed op hebben. “Wat daar gebeurd is, is natuurlijk verschrikkelijk. Maar we laten het toch doorgaan, want heel veel teams hebben hard gewerkt om zich voor te bereiden”, aldus Van Essen.

Of het team van het gezin zaterdag nog meedoet aan de autovoetbalwedstrijd, wil Van Essen niet zeggen.