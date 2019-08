Man neergeschoten in Breda, dader op de vlucht

In de Leuvenaarstraat in Breda is vrijdagmiddag rond half zes een man neergeschoten. De schutter zat in een auto. Er werd minstens één schot gelost. Het slachtoffer raakte in zijn zij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Er is veel politie in de straat aanwezig. De agenten verhoren getuigen. Het zou volgens omwonenden om een gerichte aanslag gaan. De man verbleef vaak in een woning in die straat, aldus buurtbewoners. Onduidelijk is of hij daar formeel zelf woonde of alleen zijn vriendin. Een buurvrouw belde de politie.

Agenten zoeken de omgeving met een speurhond af. De schutter is nog voortvluchtig.

Twee emmers staan omgedraaid op straat, onder één van de emmers zou een huls liggen.

Buurtbewoners zijn flink geschrokken. Volgens sommige omwonenden handelde de man in drugs en was hij voormalig lid van motorclub Satudarah.