Buurtbewoner: 'Schietpartij was afrekening, slachtoffer handelde in drugs'

"Ik stond buiten. Er kwam een zwarte auto uit de Schorsmolenstraat met een gast met een petje erin. Er werd één schot gelost en toen reed hij weer verder", vertelt een buurvrouw die de politie belde.

Vrijdagochtend was er al een flinke ruzie geweest, volgens de ooggetuige.

Een buurman vertelt dat bij die ruzie de nu neergeschoten onderbuurman met een hamer in een auto zat en daarmee iemand bedreigde. "Het is hieronder vaak onrustig, er komt schoriemorrie. Toen ik de knal hoorde, wist ik meteen dat het een schot was. Na dat schot scheurde de auto met de dader erin weg."

Verzoek om camera's

Volgens de buurman hebben buurtbewoners woningcorporatie Mooiland al vaker gevraagd om camera's op te hangen. "Maar dat wil de verhuurder niet, omdat criminelen toch voor die camera's zouden bukken."

Een andere buurtbewoner zag de schietpartij niet. Ze hoorde wel een klap, maar dacht eerst dat er een rotje werd afgestoken. "Ik kwam op het geluid af en zag toen de buurman liggen." Het is 'een straat waar altijd wat te beleven is'. "Weleens een vechtpartij, maar nooit schoten. We zijn nu wel bang om over straat te lopen. Er moeten echt camera's komen, maar de woningbouw neemt ons niet serieus."

Woonde bij zijn vriendin

De neergeschoten man heet volgens buurtbewoners Paul en was tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij woonde bij zijn vriendin Anita in de Leuvenaarstraat.

"Hij is een tijdje terug bij haar ingetrokken. Sindsdien was het onrustig. Hij stond altijd op straat te dealen en was een voormalig lid van Saturadah", vertelt een omwonende. "Er werd ook vaak gevochten en ik hoorde vaak bedreigingen."

De schutter ging er na de schietpartij in zijn auto vandoor. Hij is nog voortvluchtig.

Bij woningcorporatie Mooiland was niemand bereikbaar.