Laatste ballonfestival Grave valt in het water, ook zaterdagavond gaat er geen ballon de lucht in

Het zit de organisatie van Ballonfestival Grave niet mee. Vrijdagavond viel de openingsdag van het evenement al in het water (vanwege de harde wind mochten de 35 luchtballonnen niet de lucht in) en zaterdagochtend moest de organisatie ook de ballonvluchten die gepland stonden voor zaterdagavond afblazen. "Veiligheid gaat boven alles."

Deze editie van het ballonfestival in Grave had juist een heel speciale moeten worden. Het is de tiende keer dat dit evenement wordt georganiseerd en dit wordt ook de laatste keer.

Vuurwerk

"Hier word je niet vrolijk van", verzucht woordvoerder Paschal Noor. "We hebben enorm veel tijd in de voorbereiding van dit festival gestoken en dan moet je alle piloten, alle passagiers en het publiek teleurstellen... Maar je weet dat die mogelijkheid bestaat. Wij zijn afhankelijk van het weer en je weet als ballonvaarder dat je te maken kunt krijgen met dit soort weersituaties. Maar inderdaad, dit is de tiende editie. Een jubileumfestival. We hadden gehoopt dat we die op een andere manier zouden kunnen afsluiten, maar het is niet anders."

Het besluit om de ballonnen ook zaterdagavond niet de lucht in te sturen, werd zaterdagochtend genomen. "Veiligheid gaat boven alles. Daarover bestaat geen enkele discussie." Maar de rest van het programma gaat wel door, benadrukt Noor. "Zodat we zaterdagavond toch een gezellige avond hebben en afsluiten met vuurwerk." Ook de helikoptervluchten zaterdagmiddag gaan gewoon door. "Die lukken wel met dit weer."

'Aan het weer kunnen we niks veranderen'

De organisatie heeft nu de hoop gevestigd op zondagavond. "We hopen dat er dan eventueel wel met een aantal ballonnen de lucht in kunnen gaan. Dan proberen we daar in ieder geval nog een mooie avond van te maken. Zodat we zoveel mogelijk passagiers toch kunnen laten genieten van een mooie ballonvaart. Ik had het natuurlijk liever anders gezien. Maar goed, aan het weer kunnen we niks veranderen.