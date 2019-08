'Tonnen winst voor vleesverwerker uit Lith die gewoon vlees verkocht als biologisch'

Volgens RTL Nieuws gaat het om zowel varkens-, lams- als rundvlees dat onder meer in winkels in Nederland terecht is gekomen. De misstanden bij de vleesverwerker, het inmiddels failliete BioQuisine B.V. uit Lith, zouden in 2015 voor het eerst naar buiten zijn gekomen. Dit zou blijken uit documenten van Skal Biocontrole die RTL Nieuws in handen heeft.

Er zou op veel grotere schaal worden gesjoemeld. Tientallen bedrijven zouden ten onrechte producten als biologisch aan de man brengen. Overtreders zouden hier veel te makkelijk mee wegkomen. De toezichthouder schat in dat er honderdduizenden euro’s mee zijn verdiend.

Directeur ontkent

Om hoeveel vlees het gaat, kon niet precies worden vastgesteld. Er is geprobeerd de vleesverwerker uit Lith een boete op te leggen, maar dit mislukte doordat het bedrijf failliet ging. Wel werd het biologisch keurmerk van het bedrijf in juni 2017 ingetrokken. Dit gebeurde na onderzoek door Skal en de NVWA. Uit het onderzoek bleek dat niet kon worden aangetoond dat al het als biologisch vlees verkochte vlees daadwerkelijk biologisch was.

De eigenaar van BioQuisine liet toen weten dat de administratie van zijn bedrijf bij een brand in een ander bedrijf van hem in 'rook was opgegaan'. Dat was volgens hem de reden dat de administratie van zijn bedrijf tijdelijk niet op orde was. Hij gaf ook aan het certificaat opnieuw aan te gaan vragen. Tegenover RTL Nieuws ontkent de directeur nog steeds dat er sprake is geweest van fraude.