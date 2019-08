Protest tegen rookvrij terras afgeblazen: 'Wij zijn niet pro-kanker'

BREDA -

De actie tegen het rookvrije terras bij café De Corenmaet in Breda gaat zaterdagmiddag niet door. Initiatiefnemer Martijn Korremans heeft het evenement afgelast. Niet alleen omdat het te slecht weer is om op het terras te zitten, maar er was ook kritiek gekomen uit de hoek van de Swim To Fight Cancer. En dat gaf een 'beetje wroeging'.