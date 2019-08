Mère Lidwine, de laatste van de 'nonnen van Vught', overleden: 'Een authentiek mens'

Taleninstituut Regina Coeli in Vught.

Zuster Annette Heere, de 'laatste van de nonnen van Vught', is deze week overleden. Dat maken haar familie en taleninstituut Regina Coeli in Vught zaterdag bekend in rouwadvertenties. Heere, ook bekend als mère Lidwine, was zijdelings betrokken bij de oprichting van het taleninstituut. Ze werd 87 jaar oud.

De nonnen van Vught waren jarenlang werkzaam bij Regina Coeli. Het meest gerenommeerde taleninstituut van Nederland groeide sinds de jaren zestig uit van een talenopleiding voor geestelijken naar 'the place to be' op talengebied voor onder meer ambassadeurs, zakenmensen, sporters, trainers en enkele prinsen. Nog altijd zeggen cursisten dat zij lessen volgen bij de 'nonnen van Vught'.

Regina Coeli werd in 1903 opgericht als meisjesinternaat door de – uit Frankrijk uitgeweken – kanunnikessen van de Heilige Augustinus. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd aan de school een talenpracticum verbonden, waaruit het huidige gelijknamige taleninstituut is voortgekomen.

'Passie voor onderwijs en opvoeding'

Volgens de raad van commissarissen van Regina Coeli was Heere 'tot het laatste moment zeer betrokken' bij de opleiding. "Zij heeft, net zoals de zusters voor haar, met enorme toewijding gezorgd voor het ontstaan en de bloei van het taleninstituut. Haar wijsheid en scherpe blik, die zij in alle bescheidenheid met ons deelde, zullen wij nooit vergeten."

Het bestuur van goededoelenstichting St. Pierre Fourier, die eigenaar is van de roerende en onroerende goederen van de zusters kanunnikessen van de Heilige Augustinus in Nederland, omschrijft de zuster als 'een authentiek mens met passie voor onderwijs en opvoeding'. "Het bestuur weet zich door haar inbreng blijvend geïnspireerd."

