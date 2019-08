Auto rijdt historische grenspalen omver in Veen, bestuurder onder invloed alcohol

VEEN -

Op de Hoge Maasdijk op de grens van Veen en Andel zijn zaterdagnacht de hardstenen historische grenspalen omvergereden door een auto. De zogeheten Kaaie Poale zijn zwaar beschadigd. Van de 21-jarige bestuurder is een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij krijgt een proces-verbaal.