Campinghouder laat dronken bestuurder niet wegrijden: ‘Niet de politie bellen zei ie nog’

ANDEL -

Tijdens een feestavond in zijn restaurant zaterdagavond hoorde campinghouder Richard Kamphuis plots een harde knal. Toen hij met een paar campinggasten buiten ging kijken, zag hij dat een jonge automobilist flink wat schade had veroorzaakt. “Hij probeerde nog weg te komen maar wij hebben hem tegengehouden. Hij vertelde zelfs dat hij had geappt achter het stuur.”