Lore (18) moest kiezen: vluchten met haar moeder en broer of bij haar gewonde vader blijven

In 1941 komen in Nederland de eerste anti-Joodse maatregelen. Het heeft een grote impact op Lores leven. Zo mag ze niet meer naar school. Toch hoeft ze niet veel van de lessen te missen. Haar klasgenoten brengen haar huiswerk thuis. Twee keer in de week komt de wiskundeleraar langs om met Lore sommen te oefenen.

Lore Samson samen met klasgenoten en leraar

Lore wil koste wat kost haar eindexamen doen. Haar ouders krijgen het voor elkaar dispensatie te regelen. Dat haar vader had in de Eerste Wereldoorlog een hele hoge onderscheiding, het IJzeren Kruis, had gekregen, maakt indruk en zorgt ervoor dat Lore examen kan doen.

Bij vader of moeder?

In de loop van 1942 wordt het steeds gevaarlijker voor het gezin Samson. De eerste Joden worden uit Tilburg weggevoerd. In het voorjaar 1943 wordt de situatie voor de familie Samson onhoudbaar en duikt het gezin onder.

Een paar maanden later is er een inval. Moeder en zoon Samson rennen heel hard weg. Lore, die dan 18 jaar oud is, staat voor de lastige keuze: met haar moeder en broer meegaan of bij haar vader blijven? Haar vader heeft een oorlogswond en kan niet goed bewegen. Lore kiest ervoor om bij hem te blijven.

Lore en haar vader worden gearresteerd en naar de gevangenis in Den Bosch gebracht. Opnieuw helpt de onderscheiding van haar vader en pas eind '43 worden ze naar kamp Westerbork gebracht. Van daaruit worden ze naar het concentratiekamp in Theresienstadt vervoerd, waar geregeld transporten vertrekken naar Auschwitz, waar Joden worden vergast.

Weer samen

Maar gelukkig maken Lore en haar vader nog mee dat het kamp Theresienstadt in 1945 wordt bevrijd. Ze beginnen dan aan de lange reis terug naar Brabant. Weken later komen ze in Eindhoven, in het veemgebouw. Dat is de plek waar alle ontheemden, slachtoffers uit concentratiekampen en mannen uit de Arbeitseinsatz terechtkomen. Daarvandaan reizen de mensen verder naar huis. Voor zover dat er nog is.

In het veemgebouw in Eindhoven verzamelen allerlei ontheemden zich

In het veemgebouw vindt Lore haar broer en haar moeder terug. Het gezin Samson heeft de oorlog overleefd en met zijn vieren gaan ze terug naar hun huis in Tilburg.

