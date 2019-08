Sabine is beetje hoteldebotel van die man in de trein: 'Had ik mijn nummer maar gegeven'

“Ik heb er heel veel spijt van dat ik hem mijn nummer niet heb gegeven.” Sabine Maes is niet ten einde raad, evenmin wanhopig, maar een beetje hoteldebotel is ze wel. Van een man, die ze vrijdagavond voor het eerst in haar leven zag en met wie ze graag wat wil afspreken.

Een oproep van haar op Facebook werd binnen een dag dertienhonderd keer gedeeld. “Ik vind dit wel een beetje bizar. Ik ben ‘flabbergasted’ want ik had niet verwacht dat mijn verhaal zo belachelijk vaak zou worden opgepakt.”

Lees verder onder de tweet.





Bijzondere ervaring

Anderzijds: het is wel een bijzondere ervaring, die ze afgelopen vrijdag opdeed, althans zo voelde Sabine het. Het begon in de trein in Breda waar ze na een reis vanuit Brussel-Zuid stond te wachten om uit te kunnen stappen. Net als ‘hij’. Met twee tieners van, denkt ze, dertien en zeventien jaar, maar dat schrok haar niet af.

Sabine, die 41 is en sinds een paar jaar vrijgezel, was meteen gegrepen door de man. ‘Jouw mooie, halflange bruine haren vielen me meteen op!’ schreef ze op Facebook. Nadat ze uitgestapt waren dreigden ze elkaar uit het oog te verliezen, maar, toeval of niet, ‘hij’ en de twee kinderen hadden de intercity naar Den Bosch gemist. Zodoende kwamen ze op hetzelfde perron terecht waar Sabine uitkeek naar de Sprinter. Eenmaal in die trein ging ze schuin achter het drietal zitten. Toeval?

Schroom overwonnen

O, wat had ze hem graag willen aanspreken, maar omdat de kinderen erbij waren, durfde ze dat niet goed. Totdat zij ‘hem‘ het woord Eurostar in de mond hoorde nemen. Sabine overwon haar schroom, liet haar gevoel spreken en vroeg (“ik vond dat wel stoer van mezelf”) of zij die vrijdag ook met die trein hadden gereisd.

Dat was het geval: het ijs was gebroken, waarna Sabine vertelde dat ze vakantie had gevierd in Schotland waar ‘hij’ twintig jaar geleden ook was geweest. En ‘hij’ verhaalde over de reis naar Londen die de man met de twee kinderen had gemaakt. “Ik weet zo goed als zeker dat het zijn dochter en zoon waren. Verder weet ik dat ze in een dorp in de buurt van Den Bosch wonen en dat iemand hen zou komen ophalen.”

'Ergere dingen op de wereld'

Iemand, dus mogelijk niet zijn partner, dagdroomde Sabine. Je weet immers nooit hoe een koe een haas vangt. Als ze er zo over praat, krijgt ze weer spijt van het feit dat ze haar nummer niet heeft gegeven. “Oke, ik had een blauwtje kunnen lopen, maar er zijn ergere dingen op de wereld”, vertelt de creatief ondernemer, die zelf in een dorp bij Tilburg woont. De afstand zou dus ook geen bezwaar hoeven te zijn.

Sabine's 'smeekbedes' op Facebook en Treinflirt.nl zijn nog niet opgepakt door 'hem'. “Maar wel door veel mensen uit plaatsen als Helvoirt, Nuland, Schijndel en Waalwijk. En als ‘hij’ niet op Facebook zit? Hij zal toch wel een sociaal leven hebben”? Bovendien, houdt Sabine de moed erin, als ‘hij’ niks met haar te maken had willen hebben, dan had ’hij’ haar in de trein toch al de mond gesnoerd?

Wat als ‘hij’ het ook ziet zitten? “Dan hoop ik dat we ergens wat thee kunnen gaan drinken, want daar houd ik van. Of dat we iets actiefs kunnen gaan doen, gaan wandelen in het Bossche Broek bijvoorbeeld.” En die kinderen van hem dan? Geen bezwaar, zegt Sabine.