Achterban NAC Breda plant invasie van redactie Fox Sports: 'NAC live op tv of we komen écht langs!'

Op de redactie van Fox Sports kunnen ze er op vrijdag 30 augustus maar beter voor zorgen dat de koffieautomaat is afgetopt. En als ze slim zijn, zetten ze genoeg verzoeningsbier koud. De achterban van NAC Breda, sowieso al niet verwend het laatste jaar, is het namelijk spuugzat dat de wedstrijden van hun club niet meer live zijn te volgen via de kanalen van de tv-zender. En dus is het tijd voor actie. ‘Fox moet over de brug komen, anders komen we écht langs!’.

Want het beschamend zielloos elftal, de bestuurlijke chaos en degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie van vorig seizoen overleven ze wel. De liefde voor de club gaat bij de gemiddelde fan van NAC nu eenmaal wat verder dan elders. De meest recente tik om de oren, het gewraakte schakelprogramma van Fox Sports (met hoogtepunten van álle velden), gaat ze echter te ver.

Breda is coming

Bij Johan de Vos, bijvoorbeeld, die als eigenaar van café Boerke Verschuren op de Ginnekenmarkt zelfs dubbel belang heeft bij de Parel op de buis. “Met dat schakelprogramma zie je juist net niks. Wij moeten 1500 euro per jaar betalen voor die licentie. Da’s goed geld. Dat vind ik niet erg, maar dan moet de wedstrijd wel helemaal te zien zijn. Daar hoort 90 minuten NAC Breda gewoon bij.”

En waar de collega-kroegbaas van Old Dutch Breda op Facebook een oproep deed om massaal Fox Sports te bellen (‘Nee hebben we, ja kunnen we krijgen’), bedachten ze bij Boerke Verschuren een ander plannetje om hun zin te krijgen. Onder het mom van ‘Fox Sports Breda is coming’ hebben ze een evenement aangemaakt om op vrijdagavond 30 augustus de redactie van Fox Sports een bezoekje te brengen. Ruim 1200 mensen hebben hun interesse al kenbaar gemaakt.

De tekst gaat verder onder de Facebookpost.

“We hebben het eerst netjes gevraagd, maar Fox reageert gewoon niet”, aldus De Vos. En die datum blijkt niet voor niets te zijn gekozen. “NAC speelt dan uit in Volendam en er gaat sowieso 1400 man mee met de buscombi. We willen een ‘plaspauze’ organiseren in Amsterdam en volgens goed Brabants gebruik even op de koffie bij Fox.”

En nee, zo zegt De Vos, de geplande invasie van de Fox-burelen is allerminst een grapje. “De fans van NAC breken record na record. Wij hebben aantoonbaar een hele grote groep supporters en Fox moet over de brug komen en NAC gaan uitzenden, anders komen we écht langs!”