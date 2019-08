Daniel Schwaab keert na drie maanden weer terug bij PSV

Schwaab speelde drie seizoenen bij PSV. In mei maakte hij bekend wegens privé-omstandigheden terug te keren naar Duitsland. "Maar na drie maanden veel tijd met mijn vrouw en kinderen te hebben doorgebracht, is de honger terug. Het vuur brandt weer. Met de volledige steun van mijn gezin ga ik nu met veel ambitie verder bij PSV", aldus Schwaab.

Vervanger was al gehaald

De 30-jarige verdediger vormde vorig seizoen in het centrum van de verdediging een vast koppel met Nick Viergever. Eind juli haalde PSV met Timo Baumgartl al een centrale verdediger. Hij was juist gehaald als vervanger van Schwaab. "We wilden graag nog wat extra ervaring aan de selectie toevoegen", zegt technisch manager John de Jong van PSV. "Daniel past natuurlijk perfect in dat plaatje."

PSV oogde de eerste weken van het nieuwe seizoen defensief vaak kwetsbaar. Trainer Mark van Bommel is blij dat hij nu weer over Schwaab kan beschikken. "Naast ervaring brengt Daniel ook persoonlijkheid met zich mee", zegt hij. "Op en naast het veld is hij een voorbeeld voor alle spelers en een verlengstuk voor de technische staf. Iedere groep heeft een aantal van dit soort spelers nodig."

Minder speeltijd voor andere verdedigers

Met de komst van Baumgartl en terugkeer van Schwaab is de kans op speeltijd voor andere centrale verdedigers, zoals Derrick Luckassen, een flink stuk kleiner geworden. De Jong: "We verwachten in de komende weken afscheid te nemen van enkele spelers die nu nog minder zicht op speeltijd hebben. De gesprekken daarover zijn inmiddels opgestart."