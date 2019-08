Blinkend chroom en pruttelende motoren op Oldtimerdag Waalwijk [FOTO'S]

De meeste mensen die op de Oldtimerdag staan, zijn gezegend met handige handen en restaureerden hun bolide zelf. "Zes jaar geleden heb ik deze Peugeot uit 1928 op de kop getikt in Luxemburg. En het was een wrak", vertelt Henk (72). Jarenlang woonden hij en zijn vrouw Nettie in Berkel-Enschot, maar tegenwoordig zitten ze net over de grens in België, op een plek waar Henk naar hartelust kan klussen aan zijn oude auto.



Onze fotografe was ook in Waalwijk en legde de prachtige oldies vast. De fotoserie is hier te bekijken.

Bonk roest

"Eerst heb ik de motor weer aan de praat gebracht, daarna ben ik aan de slag gegaan met het plaatwerk van de auto dat over de houten carrosserie moest komen", zegt Henk. "Meer dan vierhonderd spijkers heb ik gebruikt, een monnikenwerk." Zijn vrouw Nettie: "Ik dacht af en toe als ik de garage inliep, wat doet die oude bonk roest hier? Bleek het gewoon die auto te zijn!" Uiteindelijk duurde het drie jaar voordat de 91 jaar oude auto weer helemaal in volle glorie was hersteld.

De trots van Henk en Nettie, een Peugeot 190s uit 1928.

Tegenwoordig gaan ze graag samen een eindje toeren, maar echt ontspannend is dat niet. "Het is hard werken, hoor, rijden met zo'n oldtimer", vindt Henk. "De koppeling zit links, het gas in het midden en je moet dubbel clutchen. Ik moet er dus echt m'n hoofd bij houden. Bovendien rijdt-ie niet harder dan vijftig en het remvermogen is ook niet zo goed."

Op de Oldtimerdag krijgt de antieke Peugeot alle aandacht en bewondering. Veel mensen zetten 'm op de foto en knopen een praatje aan met het echtpaar. "Ja, we hebben heel veel aanspraak. Maar dat is juist gezellig."

Prachttruck met airco en magnetron

Even verderop zit de 71-jarige Lenny uit Lennisheuvel met haar hondje voor een grote Volvo-vrachtwagen. Zij en haar man Frans (73) zijn de trotse eigenaar. Anderhalf jaar hebben ze 'm nu en ze rijden door heel Nederland om evenementen zoals in Waalwijk aan te doen. "Het is een prachttruck", vertelt ze. "Alles zit erop en eraan. Een badkamer met douche, oven, magnetron, airco, verwarming en een bank waar je met acht man met gemak kunt zitten. Ideaal!"

Lenny en Frans kennen veel mensen op de Oldtimerdag. "We komen vaak dezelfde mensen tegen, allemaal met een liefde voor trucks, dat is heel gezellig. Sommigen zijn echte vrienden geworden. Het is best een flinke club, hoor, ik denk dat we met dertig vrachtwagens zijn."

Op de dansvloer gaan de voetjes van de vloer op de swingende tonen van The Shakin' Arrows. Compleet met wervelende draaien waarbij de petticoats ver omhoog vliegen.

Chrevolets beschilderd met de Amerikaanse vlag, Bonnevilles, oude Scania's, een blinkende GMC en stoere Jaguars, er is veel aanbod in het Lidopark. Halverwege het terrein staat een kleurrijke tuktuk. Een moeder kruipt met haar kinderen op de achterbank. "Breng ons maar naar Amsterdam!", roept het meisje.