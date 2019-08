Overkapping huis vat vlam in Oisterwijk, bewoners vluchten via het raam

De bewoners werden wakker gebeld door hun buurmeisje. Zij zag dat er brand woedde aan de achterkant van het huis. Daarop ging de buurvrouw op onderzoek uit. Toen ze vuur hoorde knisperen en rook begon te ruiken, probeerde het stel zo snel mogelijk naar buiten te vluchten.

Paniek

In paniek kregen ze de voordeur niet open. Doordat buren een ladder tegen het slaapkamerraam zetten, konden ze via die kant het huis uit.

Vervolgens keek het stel in badjas toe hoe de brandweermannen het vuur blusten. De bewoonster vraagt zich wel af hoe de brand kon ontstaan. “We zitten daar normaal gezellig buiten met een kaarsje, maar ik had nog gecontroleerd of alles uit was voordat ik ging slapen.”