Lekke band? De tuin van Gerda (80) staat vol fietsbandenkunst!

Zo'n dertien jaar geleden kwam Gerda op het idee om aan de slag te gaan met fietsbanden. "Ik ga elke veertien dagen langs de fietsenmaker voor banden. En voor de oren van de dieren gebruik ik meestal autobanden."

Drie tot zes weken bezig

Ze maakt van alles: giraffen, varkens, neushoorns, paarden, schildpadden.. Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat in haar beeldentuin. Het maken van de beelden kost een hoop tijd. "Zo'n kip heb ik na een dag of twee klaar, maar met de grotere dieren ben ik zo'n drie tot zes weken bezig."

Vrijwel elke dag is Gerda bezig met haar hobby. “Het moeilijkste is het maken van de grondbeginselen, het model. Daarna volgt het knippen van de banden. Dat doe ik ‘s avonds, thuis voor de televisie.”

Duimen omhoog

Het huis van Gerda en haar man trekt veel bekijks. “De fietsroute loopt hier langs, dus er stoppen regelmatig fietsers voor de deur om foto’s te maken,” lacht de kunstenares. "Of ze steken hun duim op en roepen dat ik goed bezig ben."

De man van Gerda vindt het een mooie hobby, "maar hij vindt de tuin nu wel vol genoeg", lacht ze.