Sabine heeft 'haar' man uit de trein gevonden: 'Date komt eraan'

Een beetje hoteldebotel was de Udenhoutse na de ontmoeting in de trein van Breda naar Den Bosch, zo gaf ze zondag aan. Heel veel spijt had ze dat ze de man met de ‘mooie, halflange bruine haren’ haar nummer niet had gegeven.

Maar nu komt er een date aan, vertelt ze maandagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. "Hij was aangenaam verrast dat ik contact met hem zocht", zegt ze ook.







Een schoonzus van ‘haar’ man nam contact op met Sabine en via haar is ze vervolgens in contact gekomen met hem. Helemaal bevatten kan Sabine het nog niet. Maar bijzonder om dit mee te maken, vindt ze het zeker. “De mooie kant van social media”, noemt ze het. Ze bedankt dan ook iedereen enorm voor het delen van haar oproep.

En een advies voor iedereen die op zoek is naar de liefde heeft ze ook: "Reis met de trein!"