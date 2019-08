'Misschien kan PSV de verrassing van dit voetbalseizoen worden'

"Het had zondagavond 6-1 of 7-1 moeten worden", benadrukt René. "Maar goed, dit is een overwinning waar we toch weer een beetje moed uit kunnen putten. De eerste tien minuten waren prima. Daarna viel PSV wat terug, maar de tweede helft was weer beter. Misschien kan PSV toch de verrassing van dit seizoen worden."

Meer drive

Zijn broer Willy zag dat er bij de ploeg van coach Mark van Bommel 'meer drive' was dan tijdens de wedstrijden daarvoor. "PSV lijkt op de weg terug naar het voetbal dat wij graag zien: sprankelend, met veel doelpunten. De kansen worden in ieder geval gecreëerd. Dat is al heel positief. Dan moet je ook een beetje mazzel hebben dat de bal erin rolt."

"Daar kun je wel op trainen", weet René. "Maar zo'n kans als Denzel Dumfries kreeg... dat moet gewoon een doelpunt zijn."

"Die bal moet 'ie terugleggen", meent Willy.

"Nee", schudt René het hoofd. "Hij moet die bal er gewoon inkoppen!"

Maar wat bedoelt René precies met PSV als verrassing van dit seizoen? Denkt hij dat de Eindhovense club het op voorhand favoriete Ajax kan aftroeven en kampioen wordt? "Ehh.. dichtbij. Ik denk dat Ajax dé concurrent is en blijft. Maar ik denk dat PSV... We moeten een totaal ander voetbal gaan spelen. Het zal niet meer vanaf de flanken moeten komen, maar via eentweetjes door het centrum. De bal over de grond, zoals je tegen ADO zag. Ik denk dat Mark van Bommel daar de hand in had. PSV heeft sinds het vertrek van Luuk de Jong geen aanspeelpunt meer in het centrum, dan moet je andere ideeën opdoen."

Willem II en RKC

Willem II kende vorige week een mooie seizoensstart door PEC in Zwolle met prima voetbal te verslaan, maar zaterdag was de ploeg van Adrie Koster kansloos tegen Vitesse. Willem II zakt daardoor naar de negende plaats in de eredivisie. René denkt dat dit ook een beetje de positie van de Tilburgse club zal zijn dit seizoen. "Ik denk dat Willem II zal balanceren tussen het linker- en rechterrijtje. Het was een verdiende nederlaag tegen Vitesse, maar ik zie Willem II niet in de problemen komen."

RKC leed zondag de tweede nederlaag op rij. Na VVV was in Waalwijk ook AZ te sterk voor de promovendus. "AZ was matig zondag", zag Willy. "Daar moet je dan van profiteren. RKC heeft kansen gehad om op 1-0 te komen. De ploeg had een puntje kunnen pakken zondag. Maar het lukt hen op dit moment niet. RKC moet vol aan de bak om de komende wedstrijden puntjes pakken. Want als je eenmaal op de onderste plaats staat, doet dat het vertrouwen geen goed."