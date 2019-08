Thea (69) runt zorgparadijs voor dementerende ouderen: 'Vakantie? Ik ben hier altijd op vakantie'

In 2008 grepen Thea en haar man Jan hun kans. "De gemeente stond meer nevenactiviteiten toe op de boerderijen, om de verpaupering van het platteland tegen te gaan," vertelt Thea. "De gemeente was erg positief over ons ondernemingsplan. Ook de buren stonden erachter. Het was eigenlijk heel makkelijk om te realiseren."

Thea is verpleegkundige en had veel ervaring in het werk met ouderen. Toen de melkveehouderij nog op volle toeren draaide, ving het echtpaar al kinderen op met een verstandelijke beperking. "Maar dementerende ouderen zijn nog kwetsbaarder." In 2010 was de officiële opening van zorgboerderij Molenschut.

VIDEO

Met de koeien praten

De man van Thea begon met het houden van andere koeien. "Het nieuwe ras was tam en mak met een hoge aaibaarheidsfactor", zegt Thea. "Er was hier een gast die op de stal kwam om de koeien te aaien. Hij praatte makkelijker met de koeien dan met mensen, op zijn eigen manier."

De man van Thea overleed in maart 2018. "Tot het laatst toe genoot hij enorm van zijn koeien en de boerderij. Jan kocht als kleuter al kalfjes aan. Het was zijn grootste hobby." In de tuin werd een zomereik geplant voor Jan, met een klein monumentje erbij. "Zo is hij er toch bij", zegt Thea, die nu wordt bijgestaan door een legertje vrijwilligers.

Ooit graasden hier de melkkoeien, nu is het een vlindertuin voor ouderen.

'Het is hier geweldig'

Thea vangt 18 ouderen per dag op in de dagbesteding. Ze drinken koffie bij de knusse haard, schillen appeltjes in de keuken voor een taart of appelmoes, lezen samen de krant en discussiëren over de maatschappij. "Sommige gasten zijn hoog opgeleid en praten graag nog mee over wat er allemaal gebeurt," zegt Thea. "18 is een mooi getal. Veel mensen zeggen dat het ze doet denken aan het gezin waarin ze zijn opgegroeid."

Eén van de gasten is de 82-jarige Piet, die het liefst buiten is. De kippen verzorgen, schoffelen in de moestuin of naar de koeien, Piet kan niet meer zonder. "Het is hier geweldig. Als ik deze plek niet had gehad, had ik al lang niet meer op mijn benen gestaan, dan had ik in een rolstoel gezeten." De zorgboerderij heeft een beweegtuin, waar de gasten een heel circuit van lichaamsoefeningen kunnen doen. "In beweging blijven, is heel belangrijk voor mensen die dementerend zijn", zegt Thea.

Bewegen is belangrijk voor dementerende ouderen, dus is er een 'fitness circuit'.

Uitbreiding

Thea is niet alleen van plan om de zorgboerderij nog heel lang te runnen, maar ze heeft ook nog allerlei plannen. "Momenteel bouwen we een aantal kamers voor een kort verblijf hier op de boerderij." Mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog niet naar huis kunnen, worden dan gedurende 1 of 2 weken door Thea en haar team verzorgd.

Op vakantie gaan is er dus voorlopig niet bij voor Thea. "Vakantie? Ik ben hier altijd op vakantie", zegt ze. "Deze plek is zo mooi, ik wil hem tot in lengte van dagen behouden voor de zorg."