Wie maakt de beste film in één week? Negen filmcrews strijden om de eer

De opdracht is simpel. Maak in één week een film. Negen 'crews' van jonge filmmakers, acteurs, scriptschrijvers en camera- licht- en geluidsmensen zijn tot dinsdag in Den Bosch en omstreken bezig met het 'One Week Film project 2019'. Een vakjury beoordeelt de films en de prijsuitreiking is op het Nieuwe Filmers Festival op 7 september in De Verkadefabriek in Den Bosch. De winnaar krijgt de onderscheiding 'Het Paradepaardje' en een geldbedrag voor een nieuw filmproject.

Jelle Klokman uit Eindhoven is één van de deelnemers aan het festival voor jonge filmmakers. Een dag voordat hij de film moet inleveren, is hij nog druk bezig met de opnames. Gezeten in een scootmobiel houdt hij in de gaten hoe de cameraman de fietsscène in beeld brengt van de hoofdrolspeelster.

"Mijn film moet gaan over het spijt krijgen van dingen waar je afstand van gedaan hebt. Daarom filmen we nu bij een kringloopwinkel, waar de hoofdrolspeelster in de film spullen afgeeft van haarzelf en van haar ex-vriend. Maar we moeten vaart maken, want vijf dagen om alles te doen is echt aanpoten. Iedereen die aan de film meedoet, moet zich uiterst flexibel opstellen, maar dat gaat buitengewoon goed."

Acht concurrenten

Net zoals de crew van Jelle Klokman, zijn er deze dagen nog acht bezig. Vooraf geselecteerd door 'Nieuwe Filmers' uit Den Bosch. Een platform voor jonge professionele filmmakers dat met deze wedstrijd jong talent wil stimuleren. Marjoes Corsten en Marcus Peters zijn van 'Nieuwe Filmers' begeleiden de makers van deze filmwedstrijd.

"Het is vijf dagen intensief werken voor de filmmakers en hun crews. Maar je zal versteld staan van het niveau van de korte films. Ik kijk nu al uit naar het moment dat al deze films vertoond gaan worden op een heus gala in De Verkadefabriek. Inclusief prijzen voor alle categorieën die we bijvoorbeeld ook van de Oscar-uitreiking kennen."