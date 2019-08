12 stukken grond in Brabant zo zwaar vervuild dat ze een gevaar vormen voor mensen

In Brabant zijn 12 stukken grond zodanig vervuild, dat ze voor mensen gevaarlijk zijn. In heel Nederland zijn er 55 locaties met dat gevaar. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van LocalFocus en Follow The Money (FTM).

In totaal zijn er 137 ernstig vervuilde stukken grond in onze provincie. Het gaat bijvoorbeeld om asbest bij voormalige stortplaatsen, afval van chemische wasserijen of looddeeltjes in moestuinen. Bij 120 van de vervuilde plekken in Brabant is er ook nog kans dat de vervuilde grond zich uitbreidt.

De 12 plekken die volgens het onderzoek gevaar voor mensen kunnen opleveren:

Fabrieksstraat, Bergen op Zoom

Havendijk, Bergen op Zoom

Raambrug, Bladel

St. Anthonisweg, Boxmeer

Industrieweg, Deurne

Pater Van Den Elzenstraat, Heesch

Fons van der Heijdenstraat, Netersel

Beneluxstraat, Oisterwijk

Van Oldeneellaan, Oosterhout

Winterdijk, Sprang-Capelle

John F. Kennedylaan, Valkenswaard

Van Heeswijkstraat, Vught

Tilburg heeft geen gegevens vrijgegeven.

Bekijk hier waar in jouw regio de grond is vervuild:



Niet op tijd opgeruimd

Het gaat om zogenaamde ‘spoedlocaties’. Plekken waarvan de overheid heeft vastgesteld dat ze een risico kunnen vormen voor mensen, de natuur of dat de vervuiling zich kan verspreiden. Die moeten allemaal voor 2020 opgeruimd zijn. Maar Rijkswaterstaat denkt niet dat dat helemaal gaat lukken.

Geen gegevens van Tilburg

De provincie en de vijf grote Brabantse steden Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bodem in onze provincie. De onderzoekers zochten met al die partijen contact voor informatie over de vervuilde grond. Alleen Tilburg wilde de informatie niet openbaar maken, omdat nog niet van alle stukken vervuilde grond duidelijk zou zijn dat het om spoedlocaties gaat.

De gegevens waren sowieso lastig te verzamelen, zeggen LocalFocus en Follow The Money (FTM). Bij Rijkswaterstaat ligt een landelijk overzicht van alle spoedlocaties, maar de instantie mocht de lijst niet geven. Dit omdat de 41 verantwoordelijke provincies en grote gemeenten er afzonderlijk over gaan. De onderzoekers moesten ze daarom zelf raadplegen en bij de een ging dat makkelijker dan bij de ander.

Reactie provincie

De provincie Brabant laat in een reactie weten bekend te zijn met het onderzoek en gehoor te hebben gegeven aan de vraag om informatie. "Voor alle locaties geldt dat we met het Rijk hebben afgesproken dat deze voor 1 januari 2021 gesaneerd zijn dan wel dat de risico’s zijn beheerst. Het overgrote deel van de spoedlocaties is in de afgelopen jaren al gesaneerd of er zijn maatregelen genomen om de risico’s te beheersen", meldt de woordvoerder.

Uit de meest actuele cijfers (juli 2019) zou blijken dat er nog 5 locaties in Brabant zijn die een gevaar vormen voor mensen. "De risico's daarvan worden uiterlijk in 2020 weggenomen."