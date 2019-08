15 mensen missen hun vlucht door storing met bagagebanden op Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport heeft een storing in het bagagesysteem dinsdagochtend voor veel oponthoud gezorgd. Doordat de bagagebanden niet naar behoren werkten hebben vijftien mensen hun vlucht gemist. Elf vluchten vertrokken later dan gepland. Vorige week zorgde een storing ook al voor veel boze reizigers.

Wat er precies aan de hand was is nog steeds onduidelijk, maar het ging in elk geval om een andere storing dan vorige week. De gevolgen waren desondanks hetzelfde: veel vertraging, veel rijen met mensen in de vertrekhal en veel zwetend personeel.



De meeste vluchten liepen vertraging op, met uitschieters tot drie kwartier. Alle bagage moest handmatig worden ingecheckt en vervoerd. Er werd daarom zelfs kantoorpersoneel ingezet. Door het oponthoud hebben vijftien mensen een vlucht gemist naar Skopje (de hoofdstad van Noord-Macedonië).

De bagage van sommige vluchten is op het vliegveld achtergebleven en wordt nagezonden. Dat was een keuze van de betreffende luchtvaartmaatschappij: die wilde vertraging voorkomen door zonder de bagage op te stijgen.

Vorige week ook storing

Het was vorige week ook al raak bij het vliegveld. Door een (andere) storing in het bagagesysteem misten tientallen mensen hun vlucht. Op sociale media klaagden mensen over gigantische rijen en dat het erg druk was.