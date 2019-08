Opnieuw storing bij bagagebanden Eindhoven Airport, meerdere mensen missen vlucht

Het is opnieuw erg druk dinsdagochtend. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN -

Op Eindhoven Airport kampt het bagagesysteem dinsdagochtend opnieuw met een storing. Sinds elf uur is een deel van het bagagesysteem weer in werking. Het oponthoud zorgde ervoor dat meerdere mensen hun vlucht hebben gemist. Elf vluchten vertrekken later dan gepland. Vorige week zorgde een storing ook al voor veel boze reizigers.