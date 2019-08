Hier maken ze van plastic eigenlijk ieder denkbaar voorwerp

Sparkling Plastic is initiatief in Den Bosch in de strijd tegen de plastic afvalberg

Wellicht is het wel dé oplossing voor het plastic afvalprobleem. Het overbodige plastic wordt vermalen tot een grondstof dat kan worden omgevormd tot oersterk bouwmateriaal. 'Sparkling Plastic' in Den Bosch is er enthousiast over. Nu nog kleinschalig wordt daar nutteloos plastic afval dat wordt aangeleverd door kringloop-bedrijven door de shredder gehaald en bruikbaar gemaakt voor een tweede leven als bijvoorbeeld stoelpoot of steunbalk.

Kees van den Boogaart is één van de initiatiefnemers van Sparkling Plastic. Samen met vrijwilligers beheert hij de werkplaats in het Cementrum in Den Bosch. Daar wordt wekelijks plastic aangeleverd, dat wordt omgevormd tot 'granulaat'. De harde korrels die zo ontstaan zijn door middel van verwarming om te vormen tot ieder denkbaar voorwerp.

Van den Boogaart: "Het is oersterk materiaal en je kan er van alles van maken. De camera die jij gebruikt is gemaakt van kunststof, dus kan ook met ons materiaal gemaakt worden. Ik hoop en denk dat deze manier echt toekomst heeft. Want de afvalberg blijft een probleem en dit is een manier om die berg minder te laten groeien of zelfs te verkleinen."

Wereldwijd

Inmiddels zijn er wereldwijd initiatieven als deze. Vaak geïnspireerd door www.preciousplastic.com, een wereldwijde 'community' waar kennis en technieken gedeeld worden om het probleem van plastic afval aan te pakken. Ook Van den Boogaart is hierdoor op het idee gekomen van zijn Sparkling Plastic.

"Het reguliere recyclen is te omslachtig, te duur en niet opgewassen tegen het enorme aanbod. Op deze manier willen we experimenteren met afvalplastic. Kijken of we er waardevolle en duurzame dingen van kunnen maken. Dingen die een meerwaarde hebben en geen rotzooi opleveren."

Sparkling Plastic hoopt dat scholen en het bedrijfsleven ook enthousiast worden en zich bij hen aansluiten. Voor het verwerken van het plastic afval, maar bijvoorbeeld ook voor het ontwerpen van producten die gemaakt kunnen worden van hun gemaakt materiaal. De gemeente Den Bosch, Het Prins Bernard Cultuurfonds en de Rabobank ondersteunen Sparkling Plastic met een opstartsubsidie.