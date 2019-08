Lyam (9) en zijn team willen de Russen inmaken op het WK streetdance: 'Ik ga huilen als we winnen'

Lyam is de enige jongen van het achtkoppige team. "Ik denk dat we wel gaan winnen, want we hebben heel erg veel getraind." Omdat de wereldtitel zomaar haalbaar zou kunnen zijn, moeten de kinderen de komende week dagelijks urenlang trainen. "We moeten nu echt gaan knallen", lacht trainster Ivana Suijkerbuijk.

"Begin maar opnieuw!", roept Ivana als de kinderen een klein foutje maken. Met nog krap twee weken trainingstijd, moet alles kloppen aan de dans van Pineapple Crew. De talentjes zijn tussen de zes en negen jaar oud en nu al de beste van Nederland. "Ondanks hun jonge leeftijd, trainen we deze groep al drie jaar. Ze zijn heel goed en ook erg gemotiveerd."

Kinderen in Rusland worden gedrild totdat ze huilen.

De belangrijkste tegenstander is duidelijk: Rusland. "Zij trainen bijna 24 uur per dag. De kinderen daar worden gedrild totdat ze huilen. De Russische coaches zijn over het algemeen echt niet leuk, hoor!", weet Ivana.

Het jonge team wist de laatste twee seizoenen zo'n beetje elke prijs te pakken. Zo werden ze twee keer Nederlands Kampioen en ze wonnen een grote Amerikaanse wedstrijd. Alleen op het EK werden ze tweede door, je raadt het al, de Russen. "Dus ik hoop dat nu echt dat we ze inmaken."

Spannend

"Al sinds het begin van de vakantie ben ik aan het aftellen", giechelt Sara Lambrechts (9) uit Halsteren. "Ik ben nog nooit in Engeland geweest, dus dat is heel spannend. Toch denk ik dat we tweede worden, want Rusland is wel heel goed."

Ook al is de prijzenkast overvol, voor de felbegeerde WK-beker is natuurlijk altijd plek. Daarvoor moet het team natuurlijk wel eerst de finale halen. Het kampioenschap vindt plaats van 22 tot en met 25 augustus. Boogie Down heeft nog meer potentiële kampioenen, want ook het team B-Flow met meisjes van 12 tot en met 16 gaat naar Blackpool.

De koffers staan al klaar voor het WK. (foto: Omroep Brabant)





Een deel van de bijna twintig prijzen van dit seizoen. (foto: Omroep Brabant)